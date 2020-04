Detran muda calendário e prorroga o vencimento da taxa de licenciamento

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) fez mudanças em seu calendário, e devido ao fechamento do órgão, a taxa de licenciamento de veículos com placas final 1 e 2, que venceriam no mês de abril, agora poderá ser paga em maio.

A mudança do calendário faz parte das medidas tomadas com o fechamento do Detran-MS que consta na Portaria de número 71, publicada no dia 23 do mês passado no Diário Oficial do Estado.

Segundo o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, quem quiser deixar as contas em dia ainda poderá quitar regularmente. “Isso não impede que, aqueles que têm condições e queiram arcar com o licenciamento de modo a deixar as contas em dia, possa pagar seu licenciamento segundo o calendário. Para isso, dispomos daemissão de guias por meio do nosso site ”, explicou.

Com o Detran Digital, a inovação tecnológica permite que muitos dos atendimentos e necessidades sejam supridas por meio da internet. “Essa já era uma bandeira que assumimos no início e estamos trabalhando para que o cliente possa ser atendido cada vez mais pelos meios digitais, como forma de ganhar tempo e agora, em tempo de pandemia, como prevenção”, afirmou Trindade.

As demais datas do calendário de licenciamento, no entanto, ainda não sofreram mudanças.

