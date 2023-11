Detran oferece 2,3 mil vagas de exame prático na próxima semana

Na semana de 13 a 18 de novembro o Detran-MS realiza novo mutirão com a abertura de 2.320 vagas para exame prático de CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Além da ampliação de vagas em todos os dias da semana, haverá aplicação de exames também na quarta-feira (15), feriado de Proclamação da República, e no sábado (18).

Ao todo serão 2.040 são para exames na categoria B (carro), 200 de categoria A (moto), e outras 80 para veículos de carga pesada de categorias C, D e E. De acordo com a Divisão de Exames, este será o último mutirão para atendimento da demanda represada.

“Em reunião com os representantes dos CFCs, nós reforçamos a importância deles mobilizarem os alunos para agendar, pois este será o terceiro e provavelmente o último mutirão da prova prática. Portanto, os alunos que necessitam deste serviço devem procurar o quanto antes seu CFC e aproveitar as vagas ofertadas”, afirma a chefe da Divisão de Exames, Lina Zeinab.

Normalmente, são disponibilizadas 60 vagas no período matutino e mais 60 no período vespertino.

Demanda represada - O Detran-MS possui cerca de 20 mil processos de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) abertos entre os anos de 2019 a 2022 e que devido a pandemia, tiveram os prazos de conclusão ampliados pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) para 31 de dezembro de 2023.

Mutirões, ampliação na oferta de vagas durante a semana, e a inclusão do sábado no cronograma de agendamentos estão entre as medidas adotadas pelo Detran-MS para possibilitar que os futuros condutores possam concluir os processos abertos entre os anos de 2019 a 2022.

O esforço da equipe da Banca Examinadora, que atua tanto na Capital quanto no interior do Estado, pode ser conferido nos registros históricos do Detran-MS. Para se ter uma ideia, os números de 2023 superam a média dos exames práticos realizados nos últimos 5 anos.

