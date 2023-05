Detran retoma atendimento no Shopping Campo Grande

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) retoma nesta segunda-feira (29), o atendimento da Agência Suzana Lopes Sgobbi, depois de uma reforma que durou 9 meses. O local foi totalmente atualizado criando uma Agência conceito com objetivo de proporcionar atendimento personalizado aos usuários do Detran.

A obra teve um investimento de R$1.525.596,52, com adequação do térreo e do mezanino, permitindo a instalação de uma sala para exames médicos e uma sala de captura de imagens. O local ainda terá um espaço para empresas de parcelamento de dívidas com o Detran e um correspondente bancário.

O layout é moderno e sofisticado, com piso de porcelanato, teto rebaixado e paredes de vidro. O conceito de arquitetura é clean, com móveis integrativos, disponibilizando conforto e tecnologia aos usuários. “Essa é uma agência piloto que teremos um padrão de atendimento diferenciado. Queremos que nosso usuário tenha um conforto, comodidade e principalmente agilidade no atendimento”, afirma o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Júnior.

Segundo o diretor de Administração de Finanças do Detran-MS, Gustavo Alcântara Carvalho, o atendimento será híbrido, com terminais de atendimento digitais e o atendimento personalizado com agendamento prévio, evitando filas. “Não haverá fila para o atendimento, estamos trabalhando para que seja um serviço oferecido de forma ágil, com tecnologia de ponta e comodidade aos usuários, promovendo a resolução de problemas”, afirma o diretor.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também