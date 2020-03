Detranzinho 2020 tem inscriÃ§Ãµes abertas para visitaÃ§Ãµes de escolas

Saiba Mais Geral Detranzinho habilita estagiários para atendimentos em março

O programa Detranzinho 2020 está com inscrições abertas para escolas da rede pública e privada em Campo Grande. Realizado na Cidade Escola de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), o programa atende estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

Durante visita no espaço da Cidade Escola de Trânsito, as crianças participam de atividades educativas voltadas para conteúdo de trânsito, meio ambiente, cidadania, coleta seletiva e outros.

De acordo com a coordenadora da Cidade Escola, professora Edna Maria, algumas atividades são desenvolvidas por meio de recursos pedagógicos como Move Mundo – Lego, jogos lúdicos, pedagógicos, exibição de vídeos temáticos, apresentação de teatro de fantoches, simulação de travessia segura, orientação sobre a utilização da bicicleta na via e seus dispositivos, são algumas das atividades previstas.

Com a ferramenta Move Mundo – Lego, os estudantes desenvolvem um comportamento que os leva a adotar atitudes preventivas no trânsito em vários aspectos como acessibilidade, meio ambiente e regras de circulação.

Os alunos recebem orientações sobre vários tipos de situações de maior ou menor risco, adquirindo a clareza de que o respeito às regras é essencial para a vida em sociedade.

Para fazer as inscrições, diretores ou coordenadores devem procurar o Detranzinho por meio dos telefones 3368-00198, 3368-0199 e 3368-0180.

Saiba Mais Geral Detranzinho habilita estagiários para atendimentos em março

Deixe seu Comentário

Leia Também