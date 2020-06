“Deus levou meu anjo”, lamenta pai de criança que morreu afogada

Em publicação curta e com fotos da filha, Paulo Sérgio, pai da pequena Hello, lamentou a morte da filha, aos 3 anos, vítima de afogamento em uma chácara no município de Itaporã.

“Uma passagem tão curta na minha vida, mas Deus levou meu anjo para o lado dele”, escreveu o pai em seu Facebook. Amigos e internautas se solidarizaram com a dor de Paulo e comentaram mensagens de conforto a família enlutada.

O acidente aconteceu na manhã de ontem quando a criança caiu em uma piscina. Ela chegou a ser socorrida, porém não resistiu e deu entrada no hospital sem vida.

Informações do site Itaporã News apontam que a menina estava acompanhada do pai, quando ele foi atender o telefone na parte interna da residência. Em determinado momento ele ouviu gritos da esposa que já tinha retirado a criança da água. A piscina, ainda segundo o site local, tem aproximadamente 1,20 metro de profundidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também