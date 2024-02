Devendo pensão alimentícia, cantor é preso antes de show no Carnaval

Brenda Leitte, com Metrópoles

O cantor Rafael Henrique da Silva, de 39 anos, integrantes da banda Ziriguidum, foi preso no sábado (10), minutos antes de subir ao palco por dívida de pensão alimentícia. Ele se preparava para um show no Carnaval de Itamarati de Minas, em Minas Gerais. A banda se apresentou mesmo após a prisão do cantor.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rafael Henrique foi encaminhado para o Presídio de Cataguases após prestar depoimento. A audiência de custódia aconteceu na tarde de domingo (11).

Segundo informações da Folha de S. Paulo, Rafael foi preso após policiais receberem denúncia de que ele estaria na praça da cidade. Ao consultarem os dados do músico, descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Justiça da cidade mineira de Ubá.

