Devido ao sofrimento Asa Branca "pede para morrer" diz esposa

O locutor de rodeios, Asa Branca, 57 anos, está novamente internado no Instituto do Câncer em São Paulo após uma recaída em sua luta contra um tumor na garganta. Segundo o programa A Tarde é Sua da Rede Tv que foi ao ar na segunda-feira (16), Asa Branca chegou a ter febre de mais de 40 graus e os tumores que tem na região da boca e da garganta se romperam.

O líquido que ele precisa ingerir não chega ao esôfago e as injeções de morfina não fazem mais efeito, o que o faz sofrer bastante com as dores. O estado clínico do locutor não permite fazer intervenções cirúrgicas nem quimioterapia, restando apenas cuidados paliativos.

A esposa do locutor, Sandra dos Santos, em entrevista ao programa acima citado, afirmou que que o câncer do marido se espalhou. “O câncer já tomou tudo, até a coluna cervical. A carótida dele está toda envolvida pelo câncer e para os médicos não tem mais o que fazer, agora a gente só espera a vontade de Deus, que Deus faça o que for melhor para ele", lamenta

Segundo Sandra ele pode ter apenas mais um mês de vida. "Ele não aguenta mais, ele mesmo já pede para morrer. Ele pede para Deus toda hora: 'tira meu sofrimento, não aguento mais sofrer'. Espero que ele faça uma passagem com todos os espíritos protetores protegendo ele", revela Sandra, emocionada.

