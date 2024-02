JD1TV: Dez dias após incêndio, Camelódromo fecha para treinamento de funcionários

O Camelódromo de Campo Grande se encontrou de portas fechadas na manhã desta quarta-feira (21), para o curso de brigada de incêndio com lojistas que vai até às 12h. Ação ocorre dez dias após o estabelecimento ser atingido por fogo.

O presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes (Camelódromo), Narciso Soares dos Santos, comentou que o curso é ministrado todo ano, mas que desta vez, decidiram manter o espaço fechado para maior participação dos permissionários. “O que estão aprendendo aqui pode se utilizar em outros locais, até em casa, como primeiros-socorros que pode colocar em prática e prevenir atá uma morte”.Sargento reformado do Corpo de Bombeiros, João Paulo Ribovski explicou que o funcionário bem treinado pode impedir o começo da propagação do incêndio para que não se torne de grande proporção, evitando 90% a 99% dos grandes casos. “A brigada de incêndio prevê técnicas de primeiros-socorros, que é a intervenção imediata se alguém passa mal, ou ter uma crise convulsiva, até o combate a princípio de incêndio, ensinamos a como utilizar os extintores, classes de incêndio, como montar uma linha de incêndio, como acionar o alarme, evacuar a área se perder o controle do princípios e esperar a chegada dos bombeiros”.

Espaço conta com quase 2 mil funcionário e 472 bancas. Após a palestra, os lojistas e permissionários tiveram ainda o treinamento prático. Assista:

Incêndio

O Camelódromo, comércio mais popular de Campo Grande, foi atingido por um incêndio de grandes proporções no domingo (11/02).

Sete das 472 bancas foram destruídas. O fogo não deixou feridos e o prejuízo material ainda será contabilizado pelos donos das lojas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a suspeita é que as chamas tenham começado em razão do superaquecimento de um aparelho eletrônico que estaria ligado na tomada para carregar, mas ainda está sendo investigado. O laudo pericial deve sair em até 30 dias após a ocorrência.

