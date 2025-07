Dia da Pizza: Ação da Bella Capri que beneficia instituições encerra edição na Capital

Em sua 11ª edição, a campanha Bella Ajuda, realizada pela Rede Bella Capri beneficiou 36 entidades assistenciais em 31 cidades nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais. Em Campo Grande a parceira foi a Associação Juliano Varela.

A instituição que atende pessoas com Síndrome de Down, autismo, microcefalia e outras deficiências intelectuais comercializou 200 cupons, arrecadando quase R$ 10 mil e para fechar a ação, a pizzaria Bella Capri realizará o encerramento da campanha nesta quinta-feira (10), em que se comemora o 'Dia da Pizza', em um momento especial.

O encerramento será marcado por um dia de vivência gastronômica para as crianças da associação, que visitarão a cozinha da pizzaria Bella Capri para aprender a montar suas próprias pizzas, escolhendo os ingredientes e participando do processo até a degustação.

A campanha solidária da rede Bella Capri já arrecadou mais de R$ 2 milhões e doou mais de 52 mil pizzas desde que foi criada em 2015. Só em 2025, já foram doadas mais de 8 mil pizzas e superou a marca de R$ 400 mil arrecadados.



A dinâmica da campanha é simples e eficaz: durante os meses de maio e junho, as instituições parceiras venderam cupons de pizzas no valor de R$ 49,90. As pizzas foram retiradas nas unidades Bella Capri e 100% dos recursos ficaram com as entidades.



Para Guto Covizzi, diretor da Covizzi Franchising, franqueadora da rede, a Bella Ajuda é uma das mais significativas ações da marca. “É um compromisso com a responsabilidade social, refletindo diretamente os valores da Bella Capri, com a garantia de que 100% dos recursos são revertidos para entidades sociais. Essa iniciativa posiciona nossas pizzarias não apenas como um local de excelência gastronômica, mas também como um pilar de apoio e contribuição social nas cidades onde atuamos.”



Serviço

Encerramento da Campanha Bella Ajuda – Campo Grande/MS

Local: Bella Capri – Chácara Cachoeira

Data: Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Horário: 14h

Endereço: Av. Afonso Pena, 5264 - Chácara Cachoeira (Posto Tereré – em frente ao Shopping Campo Grande)

Informações: Agência MS Comunicação – Ida Garcia | (67) 99984-7202

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também