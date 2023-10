Dia das Crianças: Projeto pede doações para alegrar a data da criançada

Buscando garantir um Dia das Crianças memorável para crianças que muitas vezes passam a data sem um presente, o Projeto Viva a Solidariedade está realizando a arrecadação de fundos para a distribuição de brinquedos e lanches na comemoração desta data tão importante para os pequenos campo-grandenses.

O idealizador do projeto, Higor Matteus, contou ao JD1 que a quinta edição do Projeto irá contar com a distribuição de diversos brinquedos para crianças nas ruas do Bairro São Caetano, na Região do Segredo, além de lanches.

No total, serão distribuídos 700 cachorros quentes, refrigerante, geladinhos e aproximadamente 300 saquinhos de doce para garantirem um dia de alegria e felicidade para aqueles que não tem condições de comemorarem a data com presentes.

Higor explica que as doações são feitas por colaboradores, alguns já fixos desde o primeiro ano do projeto, e que se espera que esse número cresça a cada nova edição.

Além dos brinquedos e lanches, o projeto também irá investir os valores em diversos personagens para alegrar o Dia das Crianças, como a Branca de Neve e seus sete anões, Minnie Mouse, Homem de Ferro e outros.

As doações podem ser feitas até esta quarta-feira (11), já que a ação ocorre na quinta-feira (12). Doações devem ser feitas diretamente no Pix, por meio do número (67) 99233-8000 .

Além do Dia das Crianças

O Projeto Viva a Solidariedade também realiza outras ações ao longo do ano, como na páscoa. Também é realizada a distribuição de cesta básica e atendimento de demandas em regiões da Capital.

Além disso, o projeto também ajuda a projetos que auxiliam crianças vítimas de abuso sexual.

