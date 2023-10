Dia das Crianças: Projeto levou brincadeiras e alegria a bairros da Capital

Geral Prefeitura abre processo seletivo para funções com salário de até R$ 3.200

Apesar de ainda estarmos a dois meses do fim do ano, o Projeto já está se mobilizando para a próxima ação, que deve ocorrer na Páscoa.

O Projeto e a OSC também levaram alegria para as crianças da Vila Dedé e Bom Retiro, que em seis veículos foram às ruas dos bairros com os personagens para entreter a criançada.

Além disso, para garantir a diversão da criançada, o evento contou com pula-pulas, brincadeiras, música e a presença da Branca de Neve e os sete anões, Super-Homem, Mulher Maravilha, Chiquinha, piratas, palhaços e vários outros personagens.

Foram distribuídos mais de 600 cachorros-quentes, mais de 132 litros de refrigerante, mais de 400 saquinhos de doces, além de geladinhos à vontade para quem estava por lá e bolos, pão de metro, sonho e cueca virada para as mães que levaram os filhos.

Higor Matteus, responsável pelo Projeto Viva a Solidariedade, disse ao JD1 que a parceria com o Instituto Quintal da Tia Jura garantiu um Dia das Crianças único, e destacou um sentimento de “dever cumprido”.

A ação conjunta entre o Projeto Viva Solidariedade e a OSC Instituto Quintal da Tia Jura ocorreu em uma praça do bairro Portal da Lagoa, na “divisa” com o bairro São Caetano.

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Projeto Viva a Solidariedade realizou nesta quinta-feira (12), em junção com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Instituto Quintal da Tia Jura, uma comemoração especial para as crianças dos bairros Portal da Lagoa, São Caetano, Vila Dedé e Bom Retiro.

