Dia de Mega-Sena! Loteria pode pagar R$ 3 milhões nesta terça-feira

A Mega-Sena dá início a mais uma série de sorteios, começando nesta terça-feira (12), com a possibilidade de deixar uma pessoa milionária com o prêmio de R$ 3 milhões pelo concurso 2.667.

No último sorteio, no sábado (10), uma aposta única de Mariana, interior de Minas Gerais, acertou os seis números que foram sorteados e faturou um prêmio de mais de R$ 30 milhões.

Os números sorteados no concurso anterior foram: 29 - 05 - 43 - 47 - 30 - 25.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

