Dia do Consumidor: CDL alerta sobre os riscos da pirataria para o comÃ©rcio

O Dia do Consumidor, celebrado hoje (15), é marcado por promoções e grande movimentação no comércio, mas também acende um alerta sobre um problema recorrente: a pirataria. A CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande) reforça a importância de combater essa prática ilegal, que afeta tanto os empresários quanto os próprios consumidores.

“A pirataria gera impactos significativos para o setor produtivo. Empresas que atuam dentro da legalidade pagam todos os impostos e seguem regulamentações, enquanto quem vende produtos falsificados burla essas normas, gerando prejuízos e riscos”, destaca Adelaido Vila, presidente da CDL-CG.

Além da concorrência desleal para o comércio local, a pirataria coloca em risco a segurança dos consumidores. Produtos falsificados, como eletroeletrônicos, cosméticos, brinquedos, tênis e sapatos, podem não seguir padrões de qualidade e segurança, representando um perigo real para quem os utiliza.

Outro fator importante é que, muitas vezes, o consumidor acredita estar economizando ao comprar um produto pirata, mas, na prática, pode estar perdendo dinheiro. Com qualidade inferior e durabilidade reduzida, esses itens costumam apresentar defeitos rapidamente, exigindo reposição em pouco tempo e gerando gastos ainda maiores.

Os riscos da pirataria vão além do prejuízo financeiro e da concorrência desleal. Entre os principais impactos dessa prática, destacam-se:

• Qualidade inferior e durabilidade reduzida: produtos falsificados não passam pelos mesmos controles de qualidade dos originais, o que aumenta a chance de defeitos e diminui sua vida útil;

• Riscos à saúde e à segurança: cosméticos e perfumes falsificados podem conter substâncias tóxicas, enquanto eletrônicos sem certificação podem superaquecer e causar incêndios. No caso de brinquedos, peças pequenas e materiais inadequados representam perigo para as crianças.

• Impacto ambiental: a produção clandestina não segue normas ambientais, muitas vezes utilizando materiais de baixa qualidade e descartando resíduos de forma irregular, o que contribui para a poluição.

• Financiamento do crime organizado: o comércio de produtos falsificados está frequentemente ligado a redes criminosas que exploram mão de obra ilegal e sonegam impostos, prejudicando a economia e a sociedade como um todo.

Mesmo com esse alerta, o comércio da Capital segue aquecido, aproveitando o Dia do Consumidor para oferecer condições especiais aos clientes. Diversos segmentos, como vestuário, calçados e eletrodomésticos, estão com promoções que chegam a 50% de desconto, além de facilidades no pagamento.

Com o aumento do volume de compras durante o período, a CDL Campo Grande reforça a necessidade de atenção redobrada na hora das compras. Priorizar o comércio formal garante não apenas qualidade e procedência, mas também contribui para o fortalecimento da economia local.

