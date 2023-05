Dia do Orgulho Nerd: geeks comemoram data nesta quinta-feira

“O bolo é uma mentira”, “Eu sou seu pai”, “É maior por dentro”, e várias outras frases que, para alguns não fazem sentido, são a essência do que é fazer parte da comunidade nerd/geek, e hoje, nesta sexta-feira, 25 de maio, se comemora ao redor do globo o Dia do Orgulho Nerd, Dia da Toalha ou Dia do Orgulho Geek.

Antes um termo pejorativo, hoje as pessoas se denominam como nerds com orgulho, e atualmente o termo já engloba vários outros nichos, desde fãs de Harry Potter e Pokémon até os apreciadores da saga Star Wars e o universo de super-heróis da Marvel e DC.

Para Samara Cristal, de 20 anos, que teve o primeiro contato com a comunidade ainda quando criança, com os clássicos jogos Pokémon, ser nerd é gostar da fantasia que esses gêneros trazem, e ter o conforto de fugir um pouco da realidade do dia a dia.

“É se divertir com uma história de um cara explorando uma catacumba antiga em busca de um tesouro perdido, ou amar acompanhar as aventuras de um alienígena pulando pela linha cronológica do universo dentro de uma cabine telefônica azul. É amar seu hobby de colecionar figurinhas de esporte ou seus ‘bonequinhos’ de anime”, explicou.

Para alguns, o ‘DNA nerd’ corre na família, como é o caso de Andrei Alves Chagas, de 24 anos, que por meio de seu pai, fã de jogos como Doom, Crash Bandicoot e séries como The Big Band Theory, conheceu o universo geek desde cedo. “Ser nerd é se divertir com as histórias e possibilidades que elas trazem, ter interesse em séries, filmes ou jogos que tragam uma perspectiva fora da realidade do dia a dia.”

Mas como a data surgiu?

A data começou a ser comemorada de maneira “oficial” lá em 2006, e a história, tanto da escolha do dia quanto do nome ‘Dia da Toalha’, é um pouco mais complexa do que parece: em 12 de outubro de 1979, foi lançado o livro “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, escrito por Douglas Adams, que virou um hit entre os nerds da época, e se mantém relevante até os dias de hoje.

Logo após a morte de Adams, em 11 de maio de 2001, os fãs buscaram uma maneira de homenagear o escritor, e escolheram a data, duas semanas após sua morte, e "um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar", a toalha, como homenagem à obra.

A data, no entanto, também coincide com a exibição do primeiro filme da saga Star Wars, o Episódio IV, em 25 de maio de 1977, que veio a se tornar uma das séries de produções de ficção científica mais conhecidas da história.

Onde comemorar o meu Orgulho Nerd em Campo Grande?

Apesar de Campo Grande ser uma capital com um ar mais ‘interiorano’, os geeks ainda têm o que fazer, como exemplo o Sesc Geek, que ocorre periodicamente na Capital, e a Parada Nerd, evento anual focado, como o próprio nome diz, nessa cultura tão diversificada.

Além disso, Campo Grande tem algumas lojas com artigos nerds, como a rede de lojas Piticas, com camisas personalizadas e itens inspirados em animes, séries e filmes; a Selma Collections Miniaturas, que vende diversos colecionáveis, pelúcias e muito mais para os fãs mais assíduos, no Shopping Campo Grande; a Anime-se, com um arsenal de produtos para alimentar o nerdzinho que frequenta o centro da Capital; e a Tan Tan Tan Tannn, com os mais variados produtos geeks, no Shopping Norte Sul Plaza.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também