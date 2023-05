Dia do Trabalhador: Campo Grande está entre as capitais que mais geram emprego

Neste 1º de maio, data em que se comemora o Dia do Trabalhador - importante marco que celebra a luta por melhores condições de trabalho, salário justo e respeito aos direitos trabalhistas - a Prefeitura de Campo Grande reafirma seu compromisso na valorização dos trabalhadores, geração de renda e promoção da dignidade humana através de oportunidades de emprego e renda.

“Hoje quero manifestar aqui meus parabéns a todos os trabalhadores. O trabalho de vocês, o esforço de cada um, é o que consolida nossa cidade como uma capital de oportunidades. E me sinto muito grata e feliz por dedicar o meu trabalho e vida nessa missão de contribuir para proporcionar ainda mais oportunidades a todos em Campo Grande”, destacou a chefe do Executivo Municipal, Adriane Lopes.

A prefeita reforçou que o trabalho é o fator principal que motiva a todos a seguir batalhando e superando tantos desafios para chegar mais longe, ampliar horizontes e garantir a Campo Grande o protagonismo que ela merece.

Oportunidades para todos

Novas perspectivas têm sido oportunizadas pela Administração Municipal, através da Funsat (Fundação Social do Trabalho), que oferece, de maneira permanente, diversos serviços, como encaminhamento para vagas de emprego, orientação profissional, qualificação e capacitação profissional, inclusive, por meio de ações itinerantes, descentralizando os atendimentos realizados pela Fundação.

“Temos trabalhado diariamente, firmando parcerias e colocando em prática ações que fomentam a economia e contribuem na construção dessa ponte entre as vagas e quem precisa. Nesse sentido, os feirões e as ações nos bairros têm trazido excelentes resultados, chegando a todas as sete regiões da cidade com ofertas de empregos formais e de qualidade, itens essenciais para a promoção do desenvolvimento econômico da capital e melhoria das condições sociais da população”, ressaltou Adriane.

Para quem chega de outra cidade para buscar em Campo Grande uma nova oportunidade de vida, nem sempre é fácil encontrar um emprego quando não se tem contatos ou amigos. Esse é o caso de Luiz Paulo Souza, de 30 anos, professor de inglês que chegou na Capital em novembro do ano passado.

Natural de Guaíra, assim que desembarcou na Cidade Morena o paranaense já ficou sabendo dos serviços da Funsat.

“Quando fui até Funsat, nem imaginava que haveriam vagas para professores de inglês. Fui fazer cadastro e no mesmo dia uma empresa se identificou com meu perfil profissional. Em duas semanas, após o treinamento da escola de inglês, já comecei a dar aulas. Fiquei impressionado com a velocidade de todos os trâmites. Estou realizado e feliz”, contou Souza.

Em média, diariamente a Funsat oferece em torno de mil vagas de emprego para as mais diferentes profissões de todos os nichos empregatícios. Só nos primeiros três meses do ano, a Fundação encaminhou 7.123 pessoas para o mercado de trabalho, ofertou 3.394 vagas, das quais 248 eram destinadas a PCD (pessoas com deficiência), além da realização de cursos de capacitação que, somente neste ano já certificaram quase 300 pessoas, qualificando-as para uma profissão e geração de renda. Para muitas das vagas disponibilizadas pela Funsat não há a necessidade de experiência prévia.

Mais empresas, mais empregos

Dados da edição de março de 2023 do Boletim Econômico de Campo Grande, divulgado pela Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), apontam que o número de empresas em Campo Grande continua em crescimento.

São 121.069 CNPJs ativos com atividade mercantil, ou seja, com fins lucrativos, conforme dados da Receita Federal. O número representa um crescimento de 9,68% frente a março de 2022, demonstrando a resiliência da economia municipal e o espírito empreendedor do campo-grandense.

Ainda conforme levantamentos da Sidagro, no mês de março foram geradas 1.098 vagas com carteira assinada, em Campo Grande. Em números absolutos, serviços foi o setor que mais gerou, com 514 vagas, em números proporcionais, a agropecuária é responsável por 2,08% do montante.

Números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) colocam Campo Grande entre as 10 capitais brasileiras com maior nível de geração de empregos. Considerando os dois primeiros meses do ano, o relatório aponta a capital sul-mato-grossense como a sexta no ranking, superando Vitória-ES, Macapá-AP, Recife-PE e Cuiabá-MT, capitais que também compõem o top 10.

