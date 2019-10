Dia dos Finados terá comércio fechado na capital

Os comércios de Campo grande irão fechar neste sábado (2), feriado do Dia dos Finados, de acordo com a Lei Complementar nº 81/06 de 2006, que proíbe concessão especial a lojas, mercados e varejistas de shopping, em algumas datas comemorativas.

No feriado alguns estabelecimentos passarão por mudanças no horário de funcionamento. O comércio da região central estará fechado conforme a lei. Serviços de atendimento público como fácil, Detran e lotéricas também fecham durante o período.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG), Adelaido Vila, reforçou que a legislação é bem específica quanto a essas datas. “Essa lei municipal, de 2006, determina que o comércio não poderá funcionar em alguns feriados, entre eles Ano Novo, Sexta-feira Santa, 1º de Maio, Finados e Natal, portanto, a nós, varejistas, resta cumprir e voltar na próxima semana com todo o fôlego para se preparar para as vendas de Fim de Ano”.

Confira o horário dos shoppings

O shopping Campo Grande terá lojas âncoras e satélites fechadas, com atendimento apenas no espaço de lazer das 10h as 20h e praça de alimentação das 10h às 21h.

O shopping Norte Sul vai operar com a praça de alimentação e área de lazer normalmente, e demais lojas estarão fechadas.

O Shopping Bosque dos Ipês terá as lojas satélites e âncoras fechadas. A praça e os quiosques de alimentação ficarão abertos das 10h às 22h, enquanto os quiosques de não alimentação seguem fechados. O cinema seguirá cronograma normal.

O Pátio Central não irá funcionar, e voltará com horário normal na segunda-feira (3).

De acordo com a assessoria, o Hemocentro Coordenador funcionará normalmente das 7h da manhã ao 12h. Os núcleos do Hemosul não estarão atendendo.

Os órgãos municipais estarão fechados, assim como os estaduais. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e postos de saúde 24h operam normalmente na capital.

