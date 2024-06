Dia dos Namorados no Brasil: conheça a história por trás da data romântica

Nesta quarta-feira, dia 12 de junho, é comemorado o Dia dos Namorados no Brasil. A data, no entanto, acontece bem depois das comemorações ‘equivalentes’ ao redor do mundo, como o Valentine's Day - Dia de São Valentim -, que acontece em fevereiro.

Mas por que o Dia dos Namorados é comemorado nesse dia no Brasil? Muitos acreditam que a escolha da data é por motivações religiosas, já que em 13 de junho se comemora o Dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro, mas, na verdade, a origem da data em nosso país é comercial.

A primeira vez que a data foi comemorada no Brasil foi em 1948, quando a loja de departamento Exposição Clipper contratou o publicitário João Doria, pai do ex-governador de São Paulo João Dória Junior, com o objetivo de melhorar o resultado de vendas em 12 de junho, mês que, na época, era de baixas vendas.

O publicitário, dono da agência Standart Propaganda, se inspirou no sucesso do Dia das Mães, e decidiu por estabelecer a data. Junho foi escolhido justamente por ser o mês de desaquecimento das vendas, já o dia 12 foi escolhido por ser a véspera da celebração de Santo Antônio.

Com o dia e mês em mente, Doria criou a primeira propaganda do que daria início a uma das maiores comemorações do Brasil: atualmente, o Dia dos Namorados é uma das datas comemorativas mais lucrativas do ano, ficando atrás apenas do Natal e Dia das Mães.

Com empresas vendo o sucesso de vendas que foi a primeira edição, a data começou a se popularizar no ano seguinte, com mais regiões aderindo a data, a tornando em um marco nacional.

