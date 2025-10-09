Menu
Geral

Dia Estadual de Enfrentamento à Violência Política de Gênero é sancionado em MS

A data, comemorada em 30 de outubro, é uma homenagem a prefeita Dorcelina Folador

09 outubro 2025 - 10h51Sarah Chaves
Deputada Gleice Jane

Foi sancionada Lei que estabelece o Dia Estadual de Enfrentamento à Violência Política de Gênero todo dia 30 de outubro, em memória à Dorcelina Folador, prefeita de Mundo Novo assassinada em 30 de outubro de 1999, em decorrência de violência política de gênero.

A data será incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, em busca de promover a conscientização sobre a violência política de gênero; incentivar a participação das mulheres na política; difundir a história, biografia, legado e trajetória política de Dorcelina Folador.

O Poder Executivo poderá promover campanhas educativas, palestras, seminários e outras atividades relacionadas ao tema, visando à conscientização da sociedade. O projeto inicial foi apresentado pela deputado estadual, Gleice Jane (PT).
 

