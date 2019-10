Dia Estadual dos Conciliadores é instituído no Estado

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, sancionou a lei 5.425 que estabelece o dia 8 de dezembro o Dia Estadual dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e Extrajudiciais. A instituição da lei foi publicada nesta terça-feira (29), no Diário Oficial do Estado (DOE).

A data passa a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul e a comemoração acontecerá todos os anos.

A comemoração é uma indicação do deputado estadual Gerson Claro. “A inclusão do evento no Calendário Oficial do Estado manifesta o reconhecimento, sobre a importância da mediação para o Estado do Mato Grosso do Sul, como meio alternativo de solução de conflitos”, justificou o parlamentar.

