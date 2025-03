Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande nesta segunda-feira (10), a Lei n. 7.380 de 7 de março de 2025 que cria o “Dia Municipal da Igreja Universal do Reino de Deus-IURD”.

Medida foi sancionada pela prefeita Adriane Lopes, como forma de homenagear a Igreja Universal "por todo o trabalho espiritual e social prestado à sociedade campo-grandense".



A data comemorativa será celebrada, anualmente, no dia 9 de julho e passa a constar no Calendário Oficial de Eventos do Município de Campo Grande, mas não será considerada feriado municipal.



