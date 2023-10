Dia Nacional do Meteorologista celebra o profissional que está sempre à frente do 'tempo'

Passa sol, passa chuva, a população está sempre avisada sobre o que esperar do clima, pode não ser 100% certo, mas a meteorologia guia as atividades da sociedade desde 340 a.c, quando o filósofo grego, Aristóteles escreveu um livro falando sobre o tempo, o clima, astronomia, geografia e química.



O desenvolvimento científico da meteorologia ocorreu a partir do século 16, e os profissionais que trabalham diariamente para informar sobre previsão de sol, chuva, onda de calor, e potenciais desastres, são homenageados no dia 14 de outubro, Dia Nacional do Meteorologista. A data relembra a sanção de uma lei em 1980 que regulamentou o exercício da profissão no país.

Em Mato Grosso do Sul, um dos principais nomes da meteorologia é Natalio Abrahão, que se formou em Ciência Econômica, mas a mais de 30 anos escolheu “olhar para o céu”.

“Aprendi a gostar da profissão no momento que entrei na Força Aérea Brasileira (FAB), eu via os aviões pousando e decolando e precisavam das informações meteorológicas para isso e me interessei”, conta.

Atualmente pesquisador da Universidade Anhanguera – Uniderp, Natalio fez o curso-técnico-profissionalizante em Meteorologia pela Forca Aerea Brasileira em 1971. Depois de formado ele trabalhou em diversos locais do país e em aeroportos, onde aprendeu a analisar as diferentes condições de tempo. “Assim, conclui que a minha vocação era olhar para o céu”.

Natalio fala da conquista, que começou nos anos 70 e faz ser um dos meteorologistas mais conhecidos do estado. "O trabalho exige comprometimento, responsabilidade e respeito à profissão, porque hoje muitos investem na agricultura, comércio, indústria e se a gente errar vai prejudicar a si e aos seus usuários".

E para quem quiser seguir carreira? O meteorologista deixa a dica. "A profissão exige muito conhecimento em física e matemática, o que já afasta muitos candidatos, mas o mercado é muito restrito. É preciso muito conhecimento em física, geografia, geologia, teorias de satélites, cinco anos de faculdade, depois mestrado e muitos cursos", ele destaca que o curso existe em faculdades e nas escolas específicas.

O trabalho da meteorologia e do meteorologista é um conjunto de atividades que envolve as áreas de computação gráfica, modelos de tempo, imagens de satélites e estatística de dados, além disso o monitoramento constante de eventos globais e regionais em várias áreas, além do monitoramento de queimadas, enchentes, inundações, rajadas fortes de ventos, granizos e raios. "Em resumo a meteorologia é uma atividade que segue constantemente as variáveis do tempo, enquanto houver céu, sempre haverá um meteorologista presente na terra", finaliza Natálio Abrahão.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também