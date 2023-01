Diagnosticada com doenças oculares, jovem pede ajuda para cirurgia de R$ 15 mil

Diagnosticada com duas doenças oculares, chamadas Introflexão escleral e Criopexia em ambos os olhos, a jovem Bruna Duarte, de 27 anos, pede por ajuda para realizar uma cirurgia avaliada em R$ 15 mil.

"Preciso urgentemente fazer essa cirurgia, caso eu não faça corro o risco de ficar cega a qualquer momento. Infelizmente não tenho como arcar nem com as medicações, muito menos com o valor da cirurgia", explicou a jovem.

Desempregada e com um filho pequeno, Bruna é casada com um ajudante de servente, que também não tem condições de arcar com as despesas da cirurgia. Usando óculos desde os 8 anos, ela alega que a cada consulta com o oftalmologista o grau aumenta.

Segundo a tia da jovem, Luciana Duarte, recentemente a sobrinha foi surpreendida com o novo diagnostico. "Na última sexta-feira ela teve outra consulta, na qual ela achava que seria liberada para fazer a cirurgia e passaria a não depender mais dos óculos, mas aí o médico a diagnosticou com introflexão escleral e criopexia em ambos os olhos", relatou ao JD1.

Com clareza, a retina dos olhos de Bruna estão se descolando. Ela já tem alguns sintomas como dor de cabeça, dor nos olhos e manchas que aparecem na visão. "Essa cirurgia é como se fosse colocado uma cinta nos olhos para que não ocorra o descolamento e assim ocasionando a cegueira. Ela já tem alguns limites, ter cuidado ao deitar a cabeça na cama ou movimentos bruscos. Tudo pode causar a piora. O recomendado era que a cirurgia fosse feita hoje, para entenderem o grau da gravidade".

Buscando arrecadar pelo menos parte do dinheiro, a família de Bruna pede por ajuda com doações de qualquer valor. Aqueles que puderem e quiserem ajudar, as doações podem ser feitas na Vakinha Online, ou pelo PIX (67) 98185-9711.

