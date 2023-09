Diagnosticada com doença sem cura, Ana Cristaldo pede ajuda para cirurgia

Aos 44 anos, Ana Rita Cristaldo foi diagnosticada com Miastenia Gravis. Se trata de uma doença crônica, autoimune e que, infelizmente, não tem cura. A notícia veio em julho deste ano, e desde então a luta começou. Atualmente, ela precisa de uma cirurgia e pede ajuda para arrecadar o valor necessário.

Ao JD1, Ana, que é mãe de uma menina de 8 anos, contou que desde a descoberta, algumas coisas mudaram. "Passei a ter alguns sintomas da doença. Como fraqueza nos músculos dos braços e das pernas, visão dupla, dificuldades de fala e até na mastigação", relatou ela.

Outras partes do corpo também foram afetas. "No rosto, houve queda de uma das pálpebras superior, além de fraqueza muscular. Também é comum dificuldade em engolir algo, fadiga ou falta de ar", detalhou à reportagem.

Ana ainda contou que antes de receber o diagnóstico de Miastenia Gravis, os médicos cogitaram outros problemas de saúde. "Pensaram que poderia ser uma crise de ansiedade, princípio de AVC, etc. Mas depois veio a notícia do que realmente se tratava. O médico acha que eu tenho essa doença há mais de 15 anos e que ela nunca tenha se agravado. Antes eu passava muito mal, tinha falta de ar e sentia dor no peito, mas o diagnostico dessa doença só veio agora", disse ela.

Sem condições de arcar com uma cirurgia no momento, a ideia da vaquinha surgiu para ajudar a custar todos as despesas que o tratamento exige e dar suporte para a timectomia (cirurgia), que pode proporcionar uma qualidade de vida melhor ao mistenico, mesmo sem a cura.

"Preciso dessa cirurgia, ela vai ajudar minha condição. Acreditamos que eu vá melhorar, mas o médico ainda não sabe dizer se essa melhora será em dois, três meses ou mais", finalizou.

A vaquinha, que tem como meta R$ 100.000,00, arrecadou até o momento R$ 9.042,98. Aqueles que quiserem e puderem ajudar Ana Rita, podem doar pelo site da Vakinha Online. Ajude nesta causa!

