Menu
Menu Busca segunda, 18 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Festival de Bonito TOPO - Ago25
Geral

Diárias pagas a membros do MPMS em julho somam R$ 379 mil

Gastos com passagens aéreas cresceram R$ 15 mil de um mês para o outro

18 agosto 2025 - 09h23Vinícius Santos
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -   (Foto: Ilustrativa/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou os valores gastos com diárias no mês de julho deste ano. Ao todo, foram empenhados R$ 379.527,15 apenas com esse tipo de despesa. A publicação cumpre o que determina a Constituição Federal de 1988, que estabelece a transparência dos gastos públicos.

Em relação ao mês anterior, houve crescimento. Em junho, as despesas com diárias haviam somado R$ 369.280,08. O aumento foi de 2,77%, representando um acréscimo superior a R$ 10,2 mil em apenas um mês.

As passagens aéreas também foram divulgadas. Em julho, o MPMS gastou R$ 59.979,63 com a compra e custeio de bilhetes, contra R$ 44.611,85 em junho. O valor representa uma elevação de 34%, ou seja, mais de R$ 15 mil em relação ao mês anterior.

Diárias - Entre os beneficiados, quem recebeu a maior diária foi o procurador-geral adjunto de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda. Ele recebeu R$ 5.649,12 por viagem que incluiu os trechos Campo Grande – Brasília (DF) – Teresina (PI) – Campo Grande. 

A agenda teve como finalidade a participação em reuniões do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), no Escritório de Representação do MPMS, e na solenidade de posse da procuradora-geral de Justiça do Piauí, Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra. Além da diária, as passagens custaram R$ 8.288,20, também pagas com recursos públicos.

Outro valor expressivo foi pago à promotora de Justiça Andréia Cristina Peres da Silva. Ela recebeu R$ 4.770,40 de diárias para viagem a Vitória (ES), onde participou do III Seminário sobre Unidades de Conservação, com o tema “Desafios e estratégias de proteção, implementação e gestão”. Nesse caso, a passagem aérea custou R$ 994,75.

A assistente militar Ana Flávia Lima Ferreira também aparece entre os nomes com valores relevantes, com R$ 4.367,16 em diárias, destinadas ao cumprimento de diligências em veículo oficial.

Gastos sigilosos - Apesar da divulgação dos dados, o levantamento aponta registros classificados como sigilosos. Nesses casos, o MPMS informa apenas os valores pagos, sem detalhar o nome do servidor, o destino ou a justificativa da viagem.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pamela Mirella Ferreira de Lima, vítima do ataque
Justiça
Travestis que mataram Pâmela queimada vão a júri popular em Campo Grande
Beto Pereira e Geraldo Resende -
Justiça
Deputados do PSDB em MS garantem continuidade na sigla
Hugo e Rubia
Justiça
Rúbia e outros réus vão a júri pelo homicídio e esquartejamento de jogador em MS
Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro
Polícia
Idoso é chamado de "caloteiro" ao solicitar nota fiscal de serviço de guincho na Capital
 Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) -
Interior
MP recomenda cuidado com divulgação de fotos de alunos em Bela Vista
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/8/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/8/2025
Papa Leão XIV tem aprovação de 38% dos brasileiros, aponta pesquisa
Comportamento
Papa Leão XIV tem aprovação de 38% dos brasileiros, aponta pesquisa
Um ano sem Silvio Santos: família e amigos homenageiam legado do apresentador
Geral
Um ano sem Silvio Santos: família e amigos homenageiam legado do apresentador
Mega-Sena está com prêmio acumulado
Geral
E nada de ganhador! Prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 65 milhões
Instituto Penal de Campo Grande inaugura oficina de costura
Geral
Instituto Penal de Campo Grande inaugura oficina de costura

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS