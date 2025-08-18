Diárias pagas a membros do MPMS em julho somam R$ 379 mil

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou os valores gastos com diárias no mês de julho deste ano. Ao todo, foram empenhados R$ 379.527,15 apenas com esse tipo de despesa. A publicação cumpre o que determina a Constituição Federal de 1988, que estabelece a transparência dos gastos públicos.

Em relação ao mês anterior, houve crescimento. Em junho, as despesas com diárias haviam somado R$ 369.280,08. O aumento foi de 2,77%, representando um acréscimo superior a R$ 10,2 mil em apenas um mês.

As passagens aéreas também foram divulgadas. Em julho, o MPMS gastou R$ 59.979,63 com a compra e custeio de bilhetes, contra R$ 44.611,85 em junho. O valor representa uma elevação de 34%, ou seja, mais de R$ 15 mil em relação ao mês anterior.

Diárias - Entre os beneficiados, quem recebeu a maior diária foi o procurador-geral adjunto de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda. Ele recebeu R$ 5.649,12 por viagem que incluiu os trechos Campo Grande – Brasília (DF) – Teresina (PI) – Campo Grande.

A agenda teve como finalidade a participação em reuniões do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), no Escritório de Representação do MPMS, e na solenidade de posse da procuradora-geral de Justiça do Piauí, Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra. Além da diária, as passagens custaram R$ 8.288,20, também pagas com recursos públicos.

Outro valor expressivo foi pago à promotora de Justiça Andréia Cristina Peres da Silva. Ela recebeu R$ 4.770,40 de diárias para viagem a Vitória (ES), onde participou do III Seminário sobre Unidades de Conservação, com o tema “Desafios e estratégias de proteção, implementação e gestão”. Nesse caso, a passagem aérea custou R$ 994,75.

A assistente militar Ana Flávia Lima Ferreira também aparece entre os nomes com valores relevantes, com R$ 4.367,16 em diárias, destinadas ao cumprimento de diligências em veículo oficial.

Gastos sigilosos - Apesar da divulgação dos dados, o levantamento aponta registros classificados como sigilosos. Nesses casos, o MPMS informa apenas os valores pagos, sem detalhar o nome do servidor, o destino ou a justificativa da viagem.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça Despesas do MPMS com diárias chegam a quase R$ 370 mil em junho

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça Despesas do MPMS com diárias chegam a quase R$ 370 mil em junho

Deixe seu Comentário

Leia Também