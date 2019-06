Diário Oficial traz resultado preliminar de TAF

Divulgado pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), o resultado prelimitar do Exame de Capacidade Física do concurso da PM e dos Bombeiros está publicado na edição de terça-feira (11) do Diário Oficial do Estado. A publicação traz a lista dos candidatos aptos e inaptos, conforme avaliação realizada sob responsabilidade da Fapems.

De acordo com o documento, os candidatos considerados inaptos poderão consultar o motivo de sua inaptidão e interpor recurso administrativo por meio da “área do candidato”, disponível no site oficial da organizadora, pelo link www.fapems.org.br.

O edital também prevê que o acesso às filmagens é facultado ao candidato considerado inapto e que, caso a opção seja pela solicitação, deve ser direcionada ao presidente da Comissão Organizadora do Concurso, conforme modelo disponibilizado no site da Fapems. Os pedidos devem ser apresentados exclusivamente entre os dias 12 e 14 de junho de 2019, das 8h às 17h.

A publicação lista ainda que, após disponibilização das imagens solicitadas, o candidato poderá interpor recurso administrativo no prazo de dois dias úteis, contados da disponibilização das gravações ao candidato.

Conforme relatório apresentado pela Comissão Organizadora dos Certames, foram considerados aptos no Concurso dos Bombeiros, 285 candidatos. O número de inaptos é de 173, já os ausentes, 59. Em relação ao Concurso da PM houve 698 aptos, 297 inaptos, e 76 ausências.

Para ter acesso ao edital na íntegra, clique aqui.

