Dica JD1: Não sabe o que fazer neste domingo? Veja sugestões

Além do tradicinal Amigos do Parque, onde a população campo-grandense desfruta de momentos de relaxamento e lazer com a família na região dos Altos da Afonso Pena, que fica interditado o dia todo para maior comodidade, há outras opções de lazer para este domingo (5) na Capital.

Confira:

Liga da Cerveja - Para espalhar a cultura cervejeira por Mato Grosso do Sul, 10 cervejarias promovem um evento com muito chope artesanal em novembro. Para além da degustação, a organização promete trazer atrações musicais para todas as idades. Entre os artistas convidados estão os DJ’s Amarelo Drama & TGB e a banda Coquetel Blue. Será das 10h às 18h, na Cervejaria HOP PANDA, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada é gratuita.

Tradicional Churrasco Dançante - O CTG Tropeiros da Querência realiza tradicional churrasco com grupo gaúcho Reponte, que celebra 34 anos de carreira. A partir das 10h30, na Avenida Miguel Sutil, 445. Entrada: R$ 70 por pessoa.

Espaço Sesc - Domingo é dia de palhaçaria com a CIAhabiliDOCES no Espaço Sesc. O grupo de artistas se apresentará em duas sessões, com números de acrobacia, música e personagens sobre pernas de pau. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul. Entrada é gratuita.

Arena MS - Em mais uma edição da feira de empreendedorismo cultural no deck haverá show com a banda Brisa do Mato, e Felipe Lobo. O evento ainda contará com recreação infantil e praça de alimentação. Será das 17h às 21h, na Rua Marques do Lavradio, 399. Entrada é gratuita.

Exposição Audiovisual - A exposição “O Romance Noroesute Tetsudo e os Okinawanos de Campo Grande” estará em exibição no Shopping Bosque dos Ipês. Em homenagem aos 115 anos da imigração japonesa no Brasil, a Associação Okinawa de Campo Grande promove a exposição que mostra a trajetória dos imigrantes okinawanos que se estabeleceram na cidade de Campo Grande, vindos pela Ferrovia Noroeste do Brasil.

Horário: 10h às 22h

Local: Segundo piso, em um espaço em frente ao UCI Cinemas

Entrada: Gratuita

Deixe seu Comentário

Leia Também