Dicas de segurança: evite imprevistos na viagem para as festas

Da redação com assessoria

Muitos brasileiros estão se preparando para curtir as festas de final de ano viajando. Seja em aeroportos, rodoviárias ou em carros pelas estradas, é hora de embarcar. O especialista em segurança do GRUPO GR, Rogério Rodrigues, separou algumas dicas para evitar assaltos nesses locais. Fique atento!

Dicas em aeroporto

- Não perca as malas de vista nem por um minuto.

- Evite anotar endereços nos tags de malas. Em caso de extravio ou observação indevida no desembarque, essa informação pode chegar a mãos erradas.

- Cuidado com homens ou mulheres que se aproximam para fazer perguntas ou auxiliar para tirar fotos em família. O ato pode ter como objetivo apenas provocar sua distração e realizar o roubo de objetos. Fale sem deixar de vigiar sua bagagem.

- Procure trocar o dinheiro antes e somente em casas de câmbio ou bancos autorizados e, se possível, não o faça nas rodoviárias ou aeroportos.

- Priorize táxis credenciados, mas caso opte por aplicativos de transportes, compartilhe com parentes ou amigos, via whatsapp, sua rota, nome do motorista, placa e trajeto.

- Quando pedir um taxi no balcão da empresa de serviços ou via celular nunca verbalizar o endereço correto e completo do destino (muitas ações se originam na ação de monitorar esses pedidos e acionar uma equipe externa de abordagem). Ou seja, se precisa de um táxi para "Rua Frei Caneca, 71" indique "Consolação" ou "Rua Augusta", e depois quando estiver chegando, passe o endereçamento completo;

- Não exiba grandes quantidades de dinheiro ou aparelhos eletrônicos que despertem a atenção e o interesse dos ladrões.

- Use etiquetas grandes e/ou coloridas que permitam a fácil identificação de suas malas nas esteiras ou balcões de entrega, evitando assim a perda dos seus pertences ou lhe traga facilidade para identificá-los, caso tenha perdido.

- Não se descuide das bagagens de mão dentro do ônibus ou avião, fique sempre atento.

- Não deixe a bolsa, carteira ou pacotes em locais abertos ao público sem a devida vigilância.

- Ao parar para se alimentar nunca fique de costas para sua bagagem.

- Se estiver com crianças: alerta dobrado! Elas costumam ficar impacientes enquanto esperam e a qualquer descuido do responsável elas podem se perder ou mesmo serem sequestradas.

Dicas de segurança em estradas

- Consulte o movimento das estradas, evitando pegar congestionamentos;

- Evite pegar a estrada de madrugada;

- Dirija com os vidros fechados, usando o sistema interno de ventilação e portas travadas;

- Não deixe os seus documentos no porta-luvas;

- Evite também deixar à mostra (ou mesmo sob os bancos) embrulhos, pastas e bolsas - o ideal é colocá-los no porta-malas do carro.

- No carro, evite adesivos, placas ou crachás que identifiquem o local onde você mora ou costuma frequentar;

- Ao parar, fique atento ao retrovisor de seu carro e mantenha o veículo engatado em 1ª marcha e distante do carro da frente o suficiente para arrancar, em caso de emergência;

- Se perceber estar sendo seguido por outro veículo, procure agir com naturalidade e dirija-se para ruas movimentadas;

- Ocorrendo uma leve colisão na traseira do seu veículo e se você desconfiar de algo, se dirija até um local movimentado e procure uma viatura ou posto policial;

- Jamais dê carona a estranhos e não pare para auxiliar outros motoristas em locais ermos e horário avançado;

- Se um dos pneus esvaziar sem motivo aparente, não pare no primeiro momento, procure um lugar seguro para efetuar a troca;

- Não pare para discutir "fechadas" ou "batidinhas". É comum que ladrões provoquem isso, só para assaltar;

ATENÇÃO: Cuidado com falsos mecânicos, sempre solícitos, que aparecem "milagrosamente" para ajudá-lo em locais ermos, tão logo seu carro entre em pane. Sinalize seu carro e peça apoio para a primeira viatura de polícia que cruzar por você.

