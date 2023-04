Dicionário Michaelis oficializa "Pelé" como verbete

O dicionário Michaelis eternizou Pelé, o rei do futebol, na língua portuguesa, e inseriu o nome do ex-craque da seleção Brasileira como verbete em sua edição digital e nas próximas versões imprensas do glossário.

“pe.lé® adj m+f sm+f Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé®, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único. Exemplos: Ele é o Pelé do basquete, ela é a Pelé do tênis, ela é a Pelé da dramaturgia brasileira, ele é o Pelé da medicina.”

A inclusão é resultado de uma campanha do sportv, que desde abril promove, com a Pelé Foundation, a campanha "Pelé no dicionário", que tem como objetivo homenagear o ex-jogador.

A iniciativa foi desenvolvida pela agência End to End, com consultoria da Miami Ad School e curadoria da Memorabília do Esporte e já conta com mais de 125 mil assinaturas.

