Diferente de CG, casal não viraliza e leva chibatadas por fazer sexo no carro

Em Campo Grande, apesar da vergonha de ter as imagens circulando pelas redes sociais, nenhuma medida drástica foi aplicada aos casais que foram pegos durante momento íntimo dento do carro. Acontece que em outros países, a punição para esse tipo de prática é bem mais severa.

Dois jovens solteiros foram açoitados, publicamente, 21 vezes cada um, por infringir a lei da sharia no distrito de Aceh, na Indonésia. O casal foi pego tendo relações sexuais dentro de um carro estacionado.

"Os dois violaram o artigo 25, parágrafo 1°, de Qanun Aceh Número 6 de 2014 sobre a Lei Jinayat, ou seja, o ato de consciência", disse o chefe da seção de investigação criminal do Gabinete do Procurador de Banda Aceh, Isnawati, em Banda Aceh.

O carro estava parado na rua e chamou a atenção da polícia, pois estava balançando, de acordo com a mídia Aceh Bithe.

Conforme o Observatório dos Direitos Humanos, as autoridades de Aceh que aplicam a sharia se basearam na lei de adultério, que proíbe que uma mulher sente e converse em um espaço "silencioso", com um homem com quem não seja casada ou um parente, mesmo sem nenhuma evidência de intimidade.

A Indonésia tem a maior população muçulmana do mundo. Aceh, porém, é a única das 34 províncias do país que pode adotar legalmente estatutos derivados da sharia. A província seque a lei religiosa como parte de um acordo de autonomia de 2005, firmado com o governo central, que pôs fim a uma insurgência separatista de décadas.

O açoitamento público continua sendo uma punição comum para dezenas de infratores, por uma série de acusações, incluindo jogos de azar, adultério, consumo de álcool e sexo gay ou antes do casamento.

