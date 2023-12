Difusora faz grande festa de fim de ano

A Difusora Pantanal FM realizou na noite de segunda-feira (11), com a presença de várias personalidades do mundo político e social, uma comemoração de fim de ano, que também comemorava uma pesquisa que colocava a emissora como a mais ouvida do Estado em 2023.

A mais recente Pesquisa IBOPE colocou a FM-101.9 como a mais ouvida do Estado, ficando também entre uma das mais ouvidas de todo o Brasil, em 46º lugar em um ranking que conta com mais de 6.500 outras emissoras.

O governador Eduardo Riedel e seu antecessor, Reinaldo Azambuja, foram alguns dos nomes que marcaram presença no encontro.

Também estiveram presentes na comemoração o presidente do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), Jerson Domingos; o presidente da Alems (Assembléia Legislativa de MS), deputado Gerson Claro; diretor-Presidente da Cassems, Dr. Ricardo Ayache; presidentes da Energisa e Águas Guariroba; além de diversos deputados e vereadores.

