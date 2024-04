Difusora Pantanal transmitirá programação ao vivo da Expogrande

A 84ª Expogrande já começa nesta quinta-feira (4), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A feira acontecerá de 4 a 14 de abril, e contará com stand da rádio FM 101.9 Difusora Pantanal, que fará transmissão da programação ao vivo no local.

Líder absoluta em audiência, consolidada na pesquisa Kantar Ibope, como a rádio mais ouvida da Capital de Mato Grosso do Sul, A Difusora Pantanal FM irá marcar presença na maior feira agropecuária do Estado, com um estúdio ao vivo, transmitindo para todo o MS pela frequência 101.9 e pela web nos aplicativos streaming.

Veja a programação:

De segunda a sábado

8h as 12h - Jean Potência;

12h as 16h - Alex Delina;

16h as 20h - Brejinho;

21h as 00h - Valdemir Siva.

Domingo

6h as 9h - Programa Chiquinho Telles;

9h as 12 - Programa Prof. Riverton;

12h as 16h - Beto Vale;

16h as 00h - Musical.

