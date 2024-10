Digitalização de serviços públicos beneficia 2,901 milhões de sul-mato-grossenses

Anualmente, no dia 28 de outubro comemora-se o Dia do Servidor Público, data que homenageia a dedicação dos cerca de 60 mil servidores públicos em Mato Grosso do Sul através do qual a população consegue ter acesso a documentos e serviços essenciais, como certidão de nascimento, carteiras de identidade e de habilitação, consultas médicas, educação, transporte, defesa dos direitos aos consumidores, entre outros.

Para Annelise Moraes, servidora pública do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), esse dia tem um significado ainda mais especial: é a realização de um sonho. Filha de servidores públicos, ela herdou o amor pelo serviço público de seus pais.

"Desde pequena, eu andava pelos corredores dos lugares onde meus pais trabalhavam, e aquilo, para mim, era um encanto. Eu disse a mim mesma: 'Eu quero trabalhar com isso um dia'", relembra Annelise.

Ela sempre admirou a dedicação de seu pai e tinha um grande desejo de continuar a sua história. Da infância até a sua posse no concurso, muita coisa mudou na gestão pública, já que seu pai trabalhava com pilhas de papéis e atualmente o cenário foi transformado pela tecnologia.

“Era muito papel na mesa, era tudo na mão. Da época que ele trabalhava para hoje, tivemos uma mudança muito grande e muito boa, porque usamos a tecnologia para ter uma prestação de serviço de excelência e muito mais dinâmico”, destacou a servidora.

Só o Governo Federal digitalizou mais de 4,2 mil serviços públicos nos últimos anos, como a carteira de trabalho permitindo que cidadãos tenham acesso a uma gama de serviços on-line, sem a necessidade de enfrentar filas ou deslocamentos.

No âmbito estadual, há o exemplo do sistema eProcon, que facilita a defesa dos direitos do consumidor, permitindo a abertura de reclamações e conciliações de forma 100% digital.

De janeiro a setembro de 2024, o sistema registrou 5.198 atendimentos on-line. Em 2021, um levantamento realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) apontou que o nível de satisfação dos brasileiros com os serviços públicos digitais está entre 53% e 55%, dependendo da esfera de governo.

Segundo Diego Ferreira, especialista em gestão pública e diretor de negócios da Digix, "a tecnologia está tornando o serviço público mais eficiente e acessível, mas não significa que substituirá o trabalho humano. Pelo contrário, ela atua como uma aliada para que o trabalho seja mais estratégico e focado nas necessidades reais da população."

E é assim, com a transformação digital, que o serviço público consegue acompanhar as demandas da sociedade moderna e melhorar a vida de cada brasileiro, provando que o progresso do país realmente nasce no serviço público.

