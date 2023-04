Dindin na conta: Servidores estaduais já podem sacar salário antecipado

Antecipado e na véspera do 'Dia do Trabalhador', os salários dos servidores estaduais já estão disponíveis para saque neste sábado (29). O governador Eduardo Riedel explica que decidiu antecipar devido ao feriado da segunda-feira (1°).

“O pagamento dos salários no começo do mês é prioridade, mas em comemoração aos trabalhadores, antecipamos esse depósito para que antes do dia 1º esse dinheiro esteja na conta dos servidores. É uma forma do governo reconhecer a importância daqueles que dedicam sua vida ao serviço público, com a missão de atender a sociedade e servir o interesse coletivo”, pontuou Riedel.

São mais de 85 mil servidores públicos estaduais, entre ativos efetivos e comissionados, inativos, aposentados e pensionistas, injetando mais de meio bilhão de reais na economia sul-mato-grossense, de maneira direta.

