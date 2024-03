Disney+ e Star+ se tornarÃ£o um sÃ³ streaming

As plataformas Disney+ e Star+ serão unificadas a partir de 26 junho de 2024, com o pagamento de apenas uma assinatura. Assim como aconteceu com o Max (antigo HBO Max), o streaming da Disney será relançado com uma oferta ampliada.

A plataforma terá todo o conteúdo de entretenimento da parceira – com quem já tem uma promoção movida pelo Mercado Livre, na qual os assinantes pagam somente R$ 18 para ter acesso ao conteúdo dos dois streamings - e da ESPN em uma única plataforma.

Uma nova seção será adicionada ao Disney+, a Star. Nela, estarão incluídos títulos da Searchlight, 20th Century Studios e FX. Além de produções originais inteiramente criadas na América Latina. Os assinantes também terão acesso a eventos ao vivo e a oferta da ESPN, juntamente com as séries, filmes e documentários disponíveis nas seções da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic

Os assinantes poderão criar perfis protegidos por um PIN e estabelecer, para certos perfis, limites de acesso baseados na classificação do conteúdo, ou seja, controle parental.

Nessa atualização serão fornecidos três planos de assinatura, o Premium, o Padrão e o Padrão com Anúncios. Os valores ainda não foram anunciados.

