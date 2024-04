Dino deu entrada em hospital após indisposição gástrica

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu entrada no Hospital UDI, em São Luís, nessa terça-feira (9/4), para realizar exames de rotina após apresentar uma indisposição gástrica.

Foram realizados exames de rotina e o ministro, que participa de sessão no STF de maneira online nesta quarta-feira (10), foi liberado para repouso domiciliar.

Na sessão de hoje, serão analisados dois processos que discutem que a tributação referente ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) deve incidir sobre a receita com locação de bens móveis e imóveis.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também