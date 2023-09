Artur Henrique é nomeado na Secretaria-Executiva de Meio Ambiente

Foi nomeado nesta sexta-feira (15), na função de Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva de Meio Ambiente, o administrador Artur Henrique Leite Falcette, ele tomou posse no início da semana e foi apresentado ao secretário executivo de Meio Ambiente da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck.

Artur Henrique Leite Falcette é graduado em Administração pela Universidade Federal de Viçosa (MG), Mestre pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) com foco em tomada de decisão e economia comportamental (olhando para aspectos de serviços ambientais e sustentabilidade) e atualmente cursando Doutorado na Instituição.

Artur já atuava no Governo do Estado, estava ligado à Secretaria de Governo e desempenhava funções voltadas a medidas de sustentabilidade na região de Bonito.

Com a posse de Arthur, a Semadesc completa o quadro do segundo escalão. No novo desenho para a atual gestão, foram criadas cinco secretarias executivas para dar conta da gestão de todas as demandas abarcadas da pasta: a Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais; a Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Trabalho; a Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação; a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e a Secretaria Executiva de Meio Ambiente.

O secretário Jaime Verruck deu as boas-vindas ao novo secretário executivo e pediu empenho de toda equipe para o cumprimento das metas acordadas no Contrato de Gestão.

A Secretaria Executiva de Meio Ambiente (Sema) tem uma carteira de importantes projetos já em andamento e outros a serem implantados. Entre as ações de maior relevância estão os Programas de Pagamento por Serviços Ambientais nas bacias dos rios Formoso, da Prata, Salobra e Betione, nos municípios de Bonito, Jardim, Bodoquena e Miranda.

Outros projetos em execução pela Sema são: Descentralização da Gestão Ambiental; Educação Ambiental, Corredores Ecológicos nos Municípios, MS Carbono Neutro, Restauração da Vegetação Nativa e Reestruturação do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS).

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também