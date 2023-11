Direto da NASA para Campo Grande, astronauta será palestrante na Capital

No próximo final de semana, os campograndenses terão a oportunidade conhecer os bastidores da profissão do astronauta, no maior evento de Empreededorismo e Inovação da América Latina, o KnowHow Experience, que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de novembro, das 8h30 às 21h30, no Shopping Bosque dos Ipês.

Martina Dimoska, convidada âncora do evento é astronauta líder do "NASA Space Apps" (Programa de Inovação e Startups da Nasa). Eleita como uma das Top 100 Mulheres em Profissões Aeroespaciais e de aviação, Martina vai compartilhar insigths, estratégias e técnicas do mundo sa exploração espacial que podem impulsionar os negócios de empreendedores.

Com expectativa de reunir até 2 mil pessoas por dia, o evento é voltado especialmente para pequenos e médios empreendedores, empresários do agro, interessados nas novidades que a rota bioceânica irá proporcionar para Mato Grosso do Sul, startups e demais profissionais.

A correalização é do Sebrae, com apoio da Prefeitura de Campo Grande, Governo de Mato Grosso do Sul, Senar/Famasul, Aprosoja, Acrissul, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Universidade Estadual e Federal de Mato Grosso do Sul (UEMS e UFMS).

Os ingressos podem ser garantidos no site do evento, ou pelo WhatsApp (67) 99245-0969. Segue a programação divulgada pela equipe do evento:

Sexta

Credenciamento às 07:30

Início às 08:30

Término as 21:30

Sábado

Credenciamento às 07:30

Início às 08:30

Término as 20:30

Domingo

Credenciamento as 07:30

Início às 09:00

Término às 17:30

Palestrantes confirmados:

Martina Dimoska, Astronauta Analógica e Líder do Desafio NASA Space Apps

Nando Garcia, Psicólogo e Autor Best-Seller, especialista em Neurociência de Resultados

Elainne Ourives Treinadora Mental e Neurocientista

Thiago Reis, Fundador da Growth Machine, especialista em aumento de receita

Leonardo Castelo, líder da 300 Franchising Exponencial e co-fundador da Ecoville

Gisele Paula, CEO e fundadora do "Instituto Cliente Feliz" e co-fundadora do "Reclame Aqui"

Luiz Philippe de Orléans e Bragança, membro da família imperial e ativista político

Andre Diamand, criador do Sexy Canvas e empreendedor serial

Marcio Aguiar, Diretor da divisão de Enterprise e especialista em Inteligência Artificial

Fabio Roberto Cordeiro da Silva, Gestor de Negócios Internacionais da Corporación Regional de Desarollo Tarapacá - Chile.

Jaime Verruck, Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC)

Andre Dobashi, Presidente da Aprosoja/MS

Luciana Nogueira Soares, co-fundadora da Selva Wild que atua no mercado ESG, especializado em implementação de projetos e negociação de créditos de carbono

Artur Falcette, Secretário Executivo de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul

(Com informações portal G1)

