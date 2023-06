Julião Gaúna assume Associação Brasileira da Indústria Gráfica

O diretor do Sistema Fiems, Julião Flaves Gaúna, tomou posse nessa quinta-feira (1º), como presidente da Abigraf Nacional (Associação Brasileira da Indústria Gráfica). A cerimônia aconteceu em Campo Grande. O empresário é o primeiro representante de fora de São Paulo a comandar a instituição em 58 anos, e ficará à frente da entidade pelo triênio 2023-2026.

Para Julião Gaúna, a posição de liderança nas mãos de um Sul-mato-grossense representa uma quebra de paradigma. "Dessa forma, nos colocamos para fortalecer a entidade e pluralizá-la levando essa oportunidade para outros estados e outras regiões. A proposta para os próximos anos é fazer com que o setor se fortaleça cada vez mais", destacou.

Representando o presidente do Sistema Fiems, Sérgio Longen, o vice-presidente Crosara Júnior, destacou a relevância do trabalho de Julião para a Federação. "A Abigraf Nacional está em boas mãos. O Julião está na casa há 16 anos trabalhando pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e vai levar essa força de trabalho à Associação", enfatizou.

Crosara também ressaltou o papel de destaque que o Estado assume no ramo de celulose, insumo fundamental para o trabalho gráfico.

Também participou da cerimônia de posse o presidente da Conlatingraf (Confederação Latino-Americana da Indústria Gráfica), Héctor Cordero Popoca. Segundo ele, Julião assume a entidade em um momento de grande responsabilidade. "Os empresários gráficos sofrem com a falta de mão de obra. Os parques industriais estão pequenos e os novos estão rendidos", contextualizou.

Representando o governador de Mato Grosso do Sul, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, apresentou o panorama econômico favorável no Estado para investimentos.

"É importante tirar isso dos grandes centros para que se olhe para os pequenos empresários. Temos condições de discutir uma política para que eles façam a sua inserção, sabemos que o setor gráfico é o mais afetado por todo esse processo tecnológico", disse ele.

Em nome do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, o deputado estadual Paulo Corrêa, também prestigiou o evento e desejou sorte ao novo presidente. "É maravilhoso levar o nome do Estado de Mato Grosso do Sul a Abigraf-Nacional. O Julião representa isso. Essa vontade do Estado de fazer o bem para o Brasil".

