Diretores da Acrissul inspecionam Exposição

O presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai, e o 1º secretário, Daniel Castro, visitaram neste sábado (16) o Parque de Exposições Laucídio Coelho, que abrigará a Expogrande no próximo mês.

Ao JD1, Bumlai explicou que a visita ocorreu para vistoriar as obras do local, que está passando por melhorias e modificações em sua disposição para melhor abrigar a exposição. “Fomos vistoriar as obras, hoje [16] o pessoal está trabalhando na reforma dos espaços para restaurante, gramados novos e nova pista de julgamento, e já iniciaram as montagens pros shows”, disse o presidente da Associação.

Em foto ao lado de Castro, Bumlai aparece nas arquibancadas da nova pista de julgamento.

Com a Expogrande agendada para ter início já no dia 4 de abril, ele afirmou que as obras devem ser finalizadas até o dia 30 deste mês.

