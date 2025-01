Diretoria da Associação dos Membros do Ministério Público toma posse em 30 de janeiro

A diretoria eleita da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP) será empossada para o biênio 2025-2027 no dia 30 de janeiro, às 18 horas, na Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul.

O presidente eleito, Fabricio Secafen Mingati e o presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul), juiz Mário José Esbalqueiro Júnior, realizaram uma visita institucional para convidar o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Sérgio Fernandes Martins, para a solenidade.

A nova diretoria executiva da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), que será presidida por Fabricio Secafen Mingati, terá Clarissa Carlotto Torres como 1ª vice-presidente e Milton Loureiro Filho como 2º vice-presidente.

O Conselho Fiscal, por sua vez, será formado por Filomena Aparecida Depolito Fluminham, João Carlos Marinheiro da Silva e Jorge Ferreira Neto Junior.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também