Diretoria da Cassems oficializa posse

A nova diretoria da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) tomou posse na última sexta-feira (12), em uma cerimônia realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Tomaram posse os conselhos de Administração e Fiscal, eleitos no último dia 1º de março, ocasião na qual o atual presidente, Ricardo Ayache, foi reconduzido ao cargo com 97% dos votos válidos e movimentação de 12.850 beneficiários em todo o Estado.

De acordo com o presidente da Cassems, o principal objetivo da diretoria desse triênio (2019-2022) é modernizar o atendimento por meio da ampliação do acesso dos beneficiários via celular aos serviços digitais do plano de saúde.

“Ainda temos muito trabalho pela frente, a Cassems é fruto da esperança dos servidores públicos em dias melhores. Agradeço pela confiança depositada em nós”, disse Ayache, durante cerimônia de posse.

“Não podemos errar e digo isso às nossas equipes. Temos que ter união e também ouvir mais os nossos servidores e a sociedade. E tudo isso nos fará ainda maiores, não vamos perder a capacidade de diálogo”, acrescentou.

Metas alcançadas

Com 18 anos de existência, os dirigentes da Cassems conseguiram concretizar a inauguração do Hospital de Corumbá, a elaboração do programa de residência médica e a ampliação dos programas de prevenção. Agora, de acordo com o ranking Maiores e Melhores 2018, da revista Exame, a Caixa dos Servidores está entre as mil maiores empresas do Brasil.

A instituição tem como presidente Ricardo Ayache, 1º vice-presidente, Ademir Cerri e o 2º vice-presidente, Alexandre Jr. Costa. A diretoria, que segue na administração, em oito anos de gestão entregou aos beneficiários 14 Centros Odontológicos; sete Centros de Diagnósticos; quatro Academias com parceiros; quatro Centros de Prevenção; um Centro Integrado de Atenção Psicossocial; um Clínica da Família e dez hospitais próprios.

Antes da oficialização da posse houve a “18ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) de Prestação de Contas”, referente ao ano de 2018. Na assembleia, é realizada a apresentação do Relatório de Atividades, a prestação de contas do Conselho de Administração, a apresentação dos pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2018. Ayache acredita que, por meio da AGO, o beneficiário pode reafirmar o seu papel na construção e no sucesso da Caixa dos Servidores.

Atual estrutura da Cassems

Atualmente, os servidores contam com uma estrutura que possui 76 unidades de atendimento, 11 regionais, oito centros médicos, quatro centros de prevenção, sete centros de diagnósticos, 26 centros odontológicos, quatro academias com parceiros, um Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciaps), uma Clínica da Família, dez hospitais e diversos programas de prevenção espalhados por todo o Mato Grosso do Sul.

