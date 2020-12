Disk-Covid teve cerca de 2 mil ligações por dia em novembro

Diante do aumento exponencial de casos confirmados de Codiv-19 em Mato Grosso do Sul, o Disk-Covid Coronavírus registrou elevação quanto ao número de atendimentos em comparação com o mês de outubro, novembro foi o que registrou a maior alta com 67% na quantidade de ligações desde o início do serviço em março deste ano. A média registrada foi de 2.052 ligações ao dia no mês de novembro.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, os números positivos mostram o comprometimento do Governo do Estado em gerar informações precisas sobre o cenário da pandemia do Estado. “Essas iniciativas mostram a importância da ampliação deste serviço, que reflete diretamente na testagem, tanto o RT – PCR como os rápidos, realizados semanalmente”.

“Para nós do Corpo de Bombeiros Militar significa um reconhecimento do trabalho em parceria com as instituições. É o reconhecimento do esforço de uma corporação, principalmente, neste momento de pandemia, para atender e preservar a vida das pessoas. É um momento muito especial para quem trabalha ou trabalhou no Disk-Covid Coronavírus em que oferece segurança a pessoa na hora certa”, comenta a tenente-coronel do CBMMS, Geísa Maria Rodrigues Ferreira Romero.

Segundo dados levantados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), novembro registrou um total de 61.570 mil ligações contra 36.883 mil referente ao mês de outubro. De março até agora, o serviço já registrou 201.906 mil chamadas pelo 0 800 647 0911.

Agendamentos de testes rápidos e de RT-PCR

Disponível por meio de acesso gratuito, via telefone 0800 647 0911, o serviço que atende as quatro macrorregiões do Estado foi responsável pelo agendamento de testes rápidos e de RT-PCR: Campo Grande onde a central funciona desde março, o serviço já realizou mais de 72.029 mil agendamentos; Dourados cuja o serviço passou a funcionar em abril, já realizou 13.614 mil agendamentos; Três Lagoas que passou a operar o serviço no final de abril, também já realizou 7.506 mil agendamentos e Corumbá cuja as ações iniciaram em maio, já atendeu mais de 5.724 mil agendamentos.

