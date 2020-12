Disney anuncia 'Mudança de Hábito 3' com volta de Whoppi Golberg

Sarah Chaves com informações do Portal Terra

O chefe de produção cinematográfica do Walt Disney Studios, Sean Bailey, oficializou na noite de quinta (10), a produção de "Mudança de Hábito 3", durante os anúncios do Dia do Investidor da Disney.

O filme é uma continuação de dois longas lançados em 1992 e 1993, respectivamente. O projeto será lançado com exclusividade no Disney+ e trará Whoopi Goldberg de volta ao papel da Irmã Deloris Van Cartier

Além de Whoopi, o projeto também trará Tyler Perry, conhecido pela franquia de filmes Madea para a produção.

Há dois anos, veio à tona que duas produtoras da série "Insecure", Regina Hicks e Karin Gist, foram contratadas para desenvolver o roteiro da continuação. No filme original, Whoopi Goldberg vivia uma cantora que, após se tornar testemunha de um crime, é escondida pela polícia em um convento, disfarçada de freira. Até agora, não sabemos quando o filme será lançado.

