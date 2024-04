Disney+ irá combater compartilhamento de senhas ainda neste ano

O CEO da Disney, Bob Iger, afirmou que o serviço de streaming Disney+ irá colocar em prática, ainda nos próximos meses, seus planos para limitar o compartilhamento de senhas na plataforma.

Segundo Iger, a medida deve começar a ser aplicada em caráter experimental, apenas em certas regiões ainda não nomeadas, nos próximos meses, com planos da prática entrar em vigor em todos os países que tem o serviço disponível, incluindo o Brasil.

“Em junho, nós vamos começar a nossa primeira iniciativa real em relação ao compartilhamento de senhas. Apenas em alguns mercados e poucos países, mas isso vai crescer significativamente com uma aplicação global em setembro“, afirmou o executivo.

Ainda não se tem informações de como essa restrição funcionará, nem se haverá uma taxa adicional por pessoa.

