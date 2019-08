Divulgada a data em que Lucimar Lescano apresentará o Jornal Nacional

Sarah Chaves, com informações do G1

A jornalista sul-mato-grossense Lucimar Lescano apresentará o Jornal Nacional dia 26 de outubro. A data foi divulgada na sexta-feira (2), a edição é em comemoração aos 50 anos do principal noticiário da globo.

Lucimar, que atualmente apresenta o MSTV 2ª Edição, falou ao JD1 Notícias sobre a emoção de representar Mato Grosso do Sul na bancada do JN. “É uma grande responsabilidade que estou abraçando com muito carinho por mim e por todos”, afirmou.

A direção do Jornal Nacional sorteou representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal para revezamento na apresentação. Lucimar Lescano vai trabalhar dia 26 ao lado do apresentador da TV Sergipe, Lyderwan Santos.

