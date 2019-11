Divulgada data da última etapa da ADI para servidores estaduais

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Avaliação de Desempenho Individual (ADI), já pode ser realizada pelos servidores estaduais, que realizam a autoavaliação e avaliação da sua chefia imediata. O gestor também avaliará seusfuncionário, seu líder e a si próprio. As notas são os resultados das somas de cada avaliação, prazo é até dia 15 de dezembro.

Esta etapa tem como objetivo aferir as competências essenciais e gerenciais dos servidores, no exercício de suas funções, pautada nas atividades em que desempenha, nas entregas planejadas e no seu potencial de desenvolvimento.

O prazo final para a ADI segue até o dia 15 de dezembro. Para realizar a sua avaliação, acesse https://www.pg.segov.ms.gov.br/softexpert/login e insira a sua matrícula e senha.

