Divulgada data de prova objetiva para de seleção de estagiários da PGE-MS

Foi divulgado pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE), a data, local e horário da segunda etapa do processo seletivo que consiste na prova objetiva do 3º Processo de Seleção de Estagiários.



A prova será aplicada no dia 22 de outubro, às 8h30 e terá duração de 3 horas. Os acadêmicos de Campo Grande irão realizar a avaliação no prédio sede da PGE, localizado na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, S/N Bloco IV – Parque dos Poderes.

Já os acadêmicos inscritos para as vagas em Dourados irão realizar a prova na UNIGRAN – Centro Universitário da Grande Dourados, localizada na Rua Balbina de Matos, nº 2.121.

A avaliação terá 40 questões de múltipla escolha, abrangendo as disciplinas: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário e Direito Processual Civil.

O candidato deverá comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedência munido de documento oficial de identificação com foto (RG, CNH, CTPS ou carteira funcional).

Esta etapa do processo seletivo será realizada somente pelos acadêmicos inscritos para a área de atuação jurídica.

Após a realização da prova e a divulgação do gabarito preliminar, os interessados poderão interpor recurso dirigido ao Presidente da Comissão Organizadora da Seleção, a partir das 8h do dia útil seguinte à divulgação, com termo final às 7h59min do outro dia (horário de MS). Acesse aqui o comunicado com todas as informações detalhadas.

A lista dos interessados habilitados, em ordem classificatória consoante a pontuação obtida na Prova Objetiva, será divulgada nos endereços eletrônicos www.concursos.ms.gov.br e www.pge.ms.gov.br.

Deixe seu Comentário

Leia Também