Divulgada pontuação dos candidatos em processo seletivo para monitor de alunos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Educação e de Gestão, divulgou nesta quarta-feira (31), no Diário Oficial de Campo Grande, a lista com a pontuação dos candidatos que fizeram o processo seletivo para a função de monitor de alunos.

Com a publicação da lista, foi estabelecido o prazo de 2 dias, contados do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do edital, ou seja, a partir desta quinta-feira (1º), para interposição de recurso em face do presente Resultado Preliminar.

A lista dos candidatos que pontuaram no processo seletivo consta desde a página 14 até a 24 do Diogrande. Quando forem convocados, os monitores vão atender as 99 Escolas de Ensino Fundamental de Campo Grande.

A publicação pode ser conferida na edição nº 7.070, que está disponível no endereço eletrônico.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também