Divulgado o gabarito preliminar do concurso para a Polícia Civil de MS

O prazo para interposição de recursos vai até as 23h59 do dia 16 de setembro

15 setembro 2025 - 09h54Sarah Chaves    atualizado em 15/09/2025 às 09h54
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A Secretaria de Estado de Administração (SAD), em conjunto com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, divulgou no diário oficial desta segunda-feira (15), o gabarito oficial preliminar da prova objetiva do concurso público para os cargos de Agente de Polícia Judiciária, Escrivão e Investigador.

Os candidatos também podem consultar o gabarito por meio do site do Instituto Avalia www.avalia.org.br, acessando o link “Visualizar Cadernos de Questões e Gabarito Preliminar Individualmente”.

O prazo para interposição de recursos vai até as 23h59 do dia 16 de setembro de 2025, e não serão aceitos pedidos após esse horário. Os recursos devem ser feitos exclusivamente de forma online, dentro da área do candidato.

