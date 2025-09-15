Divulgado o gabarito preliminar do concurso para a Polícia Civil de MS

A Secretaria de Estado de Administração (SAD), em conjunto com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, divulgou no diário oficial desta segunda-feira (15), o gabarito oficial preliminar da prova objetiva do concurso público para os cargos de Agente de Polícia Judiciária, Escrivão e Investigador.

Os candidatos também podem consultar o gabarito por meio do site do Instituto Avalia www.avalia.org.br , acessando o link “Visualizar Cadernos de Questões e Gabarito Preliminar Individualmente”.

O prazo para interposição de recursos vai até as 23h59 do dia 16 de setembro de 2025, e não serão aceitos pedidos após esse horário. Os recursos devem ser feitos exclusivamente de forma online, dentro da área do candidato.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também