Geral

Divulgado resultado definitivo da prova objetiva do concurso da Polícia Civil de MS

A divulgação ocorre após a análise dos recursos interpostos por candidatos

01 outubro 2025 - 09h37Sarah Chaves
Foto: Ilustrativa / Foto: Ilustrativa /   (Polícia Civil/PCMS)
Foi publicado nesta quarta-feira (1º) o Edital com o resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva do concurso público para os cargos de escrivão e investigador de Polícia Judiciária da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O concurso, promovido em conjunto pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e Polícia Civil do MS, visa o provimento de vagas na carreira de Agente de Polícia Judiciária.

A divulgação ocorre após a análise dos recursos interpostos por candidatos contra o resultado preliminar da prova.

Os candidatos que apresentaram recurso podem consultar individualmente as respostas por meio do site oficial da banca organizadora, www.avalia.org.br.

As informações ficarão acessíveis por 10 dias a partir da publicação do edital. A próxima etapa do certame será divulgada nos canais oficiais do Governo do Estado e da banca Avalia.

 

